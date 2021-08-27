В России нависла угроза блокировки над четырьмя VPN-сервисами

Центральный банк России предупредил банки о возможности новых блокировок VPN-сервисов Роскомнадзором. ЦБ просит сообщить о том, какие именно сервисы они применяют. Соответствующее письмо было разослано по финансовым организациям.

Как пишет РБК, ЦБ просит получателей указать до 2 сентября наименование VPN-сервиса, который они используют, процесс, для которого он нужен, а также IP-адреса, где он применяется. Регулятор просит банки отвечать на его письмо, если они пользуются сервисами Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и "иными аналогичными сервисами".

"Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надёжности в случае блокировки на территории России упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов", — сказал представитель ЦБ.