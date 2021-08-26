Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны. Соответствующий указ уже опубликован на сайте офиса главы государства. Согласно документу, вводится в действие решение СНБО от 30 июля 2021 года. В основу внешней политики ляжет стратегический курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, а также противодействие России.

Страна собирается продвигать украинский экспорт, привлекать иностранные инвестиции в экономику. Также планируется уделять особое внимание защите прав украинских граждан за рубежом и установлению положительного имиджа государства в мире. Ещё одно направление — восстановление территориальной целостности.