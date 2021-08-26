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Противодействие России как приоритет: Утверждена стратегия внешней политики Украины

Так Киев намерен добиваться восстановления "территориальной целостности" страны, продвигать экспорт и привлекать иностранные инвестиции.

26 августа, 20:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны. Соответствующий указ уже опубликован на сайте офиса главы государства. Согласно документу, вводится в действие решение СНБО от 30 июля 2021 года. В основу внешней политики ляжет стратегический курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, а также противодействие России.

Страна собирается продвигать украинский экспорт, привлекать иностранные инвестиции в экономику. Также планируется уделять особое внимание защите прав украинских граждан за рубежом и установлению положительного имиджа государства в мире. Ещё одно направление — восстановление территориальной целостности.

На Украине увидели в новой стратегии Зеленского призыв готовиться к партизанской войне

На Украине увидели в новой стратегии Зеленского призыв готовиться к партизанской войне

Ранее глава СНБО назвал Россию причастной к "уничтожению" Украины. Он отметил, что Киев стоит перед большими вызовами, среди которых в том числе присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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