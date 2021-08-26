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"Все плакали": Зеленский объяснил слёзы на параде в честь Дня Независимости Украины

Растроганный шествием украинский лидер считает, что любой человек имеет право на выражение эмоций.

26 августа, 20:23
<p>Кадр из трансляции парада © Телеканал "НАШ"</p>

Кадр из трансляции парада © Телеканал "НАШ"

Президент Украины Владимир Зеленский, который заплакал во время парада ко Дню Независимости, объяснил это сущностью человека — склонностью к проявлению эмоций.

"Все плакали, все живые люди",- сказал Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Он же актёр": Физиономист оценила искренность слёз Зеленского на параде в День независимости Украины

"Он же актёр": Физиономист оценила искренность слёз Зеленского на параде в День независимости Украины

Напомним, что Владимир Зеленский прослезился во время разыгранного по случаю 30-летия независимости страны театрализованного действия прямо перед прохождением войск по главной улице Киева. Там были сценки, символизирующие историю Украины со времён Киевской Руси до конфликта в Донбассе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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