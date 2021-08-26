Президент Украины Владимир Зеленский, который заплакал во время парада ко Дню Независимости, объяснил это сущностью человека — склонностью к проявлению эмоций.

"Все плакали, все живые люди",- сказал Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".