"Все плакали": Зеленский объяснил слёзы на параде в честь Дня Независимости Украины
Растроганный шествием украинский лидер считает, что любой человек имеет право на выражение эмоций.
Кадр из трансляции парада © Телеканал "НАШ"
Президент Украины Владимир Зеленский, который заплакал во время парада ко Дню Независимости, объяснил это сущностью человека — склонностью к проявлению эмоций.
"Все плакали, все живые люди",- сказал Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
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Напомним, что Владимир Зеленский прослезился во время разыгранного по случаю 30-летия независимости страны театрализованного действия прямо перед прохождением войск по главной улице Киева. Там были сценки, символизирующие историю Украины со времён Киевской Руси до конфликта в Донбассе.
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