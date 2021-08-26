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В школах Подмосковья с 1 сентября введут новые дисциплины

Ученикам будут рассказывать об азах предпринимательства, финансовой грамотности и программирования.

26 августа, 20:02
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Современная молодёжь ищет способы заработка уже со школы, поэтому учебное заведение должно стать местом, которое подготовит ребёнка к взрослой жизни, сделает его сильнее, даст нужные навыки. Поэтому с 1 сентября в школах Московской области появятся новые занятия, в том числе посвящённые финансовой грамотности и предпринимательству. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала "360".

Глава региона отметил, что знает интересы современной молодёжи, так как постоянно общается с детьми разных возрастов, чтобы научиться говорить на одном языке.

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"Что нужно сделать, чтобы в школу шли с большим удовольствием? Не для того, чтобы сдать ЕГЭ, ВПР и ОГЭ, это всё ерунда. Точнее, это важно, но глобально: как сделать процесс обучения в школе так, чтобы он тебя сделал сильнее, давал навыки и знания? В этой связи мы разные дисциплины внедряем — и финансовую грамотность, и предпринимательство", — рассказал Андрей Воробьёв.

Губернатор добавил, что это лишь первые, но очень важные шаги. Он отметил, что в 15 лет думать, как заработать, это нормально. И молодёжи нужно дать ответ на этот вопрос.

"Азы экономики, предпринимательства, финансовой грамотности, программирование, скретч-программирование, Python, Java — все эти языки сегодня для вас совершенно понятные дисциплины. Для нас это был полёт на Марс", — рассказал Андрей Воробьёв.

По его словам, для преподавания этих направлений ищут специалистов, обычно это молодые преподаватели. На практике азы программирования позволяют сделать школьникам приложение и продать его.

Ранее педиатр рассказал, какую форму не стоит покупать детям в школу. Некоторые очевидные истины взрослым могут даже не прийти в голову, но будут иметь большое значение в плане безопасности.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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