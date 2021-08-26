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Силуанов заявил о чрезмерной антикризисной поддержке мировой экономики

Что касается положения дел в России, показатели уже вернулись к допандемийному уровню, а во многих секторах и превысили его.

26 августа, 19:54
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ruminfin/photos/4174819715919919" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минфин РФ</a></p>

Фото © Facebook / Минфин РФ

Чрезмерный объём мировой антикризисной поддержки на фоне пандемии коронавируса привёл к увеличению инфляционного давления. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Необходимы совместные меры для снижения факторов перегрева экономики, заявил он на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС.

"Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и так далее", — приводит слова Силуанова сайт Минфина.

Глава ведомства также отметил, что в первом полугодии рост экономики РФ достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его. "Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики", — подчеркнул он.

Силуанов рассказал о риске перегрева мировой экономики

Силуанов рассказал о риске перегрева мировой экономики

Ранее Лайф сообщал, что Путин поручил обеспечить устойчивый и долгосрочный рост экономики. По словам российского лидера, важно, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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