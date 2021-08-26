Силуанов заявил о чрезмерной антикризисной поддержке мировой экономики

Чрезмерный объём мировой антикризисной поддержки на фоне пандемии коронавируса привёл к увеличению инфляционного давления. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Необходимы совместные меры для снижения факторов перегрева экономики, заявил он на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС.

"Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и так далее", — приводит слова Силуанова сайт Минфина.

Глава ведомства также отметил, что в первом полугодии рост экономики РФ достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его. "Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики", — подчеркнул он.