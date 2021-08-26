Пентагон назвал количество американцев, ожидающих эвакуации из Афганистана

Теракт в аэропорту Кабула устроили боевики ИГИЛ*, заявляют в Пентагоне. Возможны новые атаки на аэропорт в столице Афганистана. По меньшей мере тысяча американских граждан, ожидающих эвакуации, остаются на территории страны.

"На данный момент известно, что в результате нападения погибли 12 наших военнослужащих, ещё 15 военнослужащих получили ранения", — сообщил глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, боевики ИГИЛ после взрыва произвели также несколько атак. В ходе них был открыт огонь по мирным жителям и военнослужащим.

"Хотя мы огорчены в связи с гибелью людей, как американцев, так и афганцев, мы продолжаем выполнять миссию. Наша миссия заключается в эвакуации граждан США, граждан третьих стран, держателей специальной иммиграционной визы, сотрудников Посольства США и оказавшихся под угрозой афганцев. Несмотря на атаку, мы продолжаем миссию", — сказал Маккензи.

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