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Пентагон назвал количество американцев, ожидающих эвакуации из Афганистана

В военном ведомстве заверили, что Соединённые Штаты продолжают миссию по вывозу граждан, несмотря на теракты в Кабуле.

26 августа, 19:49
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Теракт в аэропорту Кабула устроили боевики ИГИЛ*, заявляют в Пентагоне. Возможны новые атаки на аэропорт в столице Афганистана. По меньшей мере тысяча американских граждан, ожидающих эвакуации, остаются на территории страны.

"На данный момент известно, что в результате нападения погибли 12 наших военнослужащих, ещё 15 военнослужащих получили ранения", — сообщил глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, боевики ИГИЛ после взрыва произвели также несколько атак. В ходе них был открыт огонь по мирным жителям и военнослужащим.

"Хотя мы огорчены в связи с гибелью людей, как американцев, так и афганцев, мы продолжаем выполнять миссию. Наша миссия заключается в эвакуации граждан США, граждан третьих стран, держателей специальной иммиграционной визы, сотрудников Посольства США и оказавшихся под угрозой афганцев. Несмотря на атаку, мы продолжаем миссию", сказал Маккензи.

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Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Затем последовали новые взрывы.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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