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"Талибан" решительно осудил теракт в Кабуле и пообещал найти виновных

По словам представителя движения, радикалы уделяют пристальное внимание безопасности и защите своего народа.

26 августа, 17:03
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Фото © Twitter / SEO Service Provider In Barisal, Bangladesh

Радикальное движение "Талибан"* решительно осуждает случившиеся в Кабуле взрывы и обещает установить виновных. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Исламский эмират Афганистан" решительно осуждает взрывы, которые произошли в районе аэропорта Кабула, где силы США несут ответственность за безопасность", — написал он в "Твиттере".

Репортёр The New York Times сообщил о 40 погибших и 120 раненных при терактах в Кабуле

Репортёр The New York Times сообщил о 40 погибших и 120 раненных при терактах в Кабуле

По словам Муджахида, движение уделяет пристальное внимание безопасности и защите своего народа. Боевики обещают найти виновных в случившемся и строго наказать их.

Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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