"Талибан" решительно осудил теракт в Кабуле и пообещал найти виновных

Радикальное движение "Талибан"* решительно осуждает случившиеся в Кабуле взрывы и обещает установить виновных. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Исламский эмират Афганистан" решительно осуждает взрывы, которые произошли в районе аэропорта Кабула, где силы США несут ответственность за безопасность", — написал он в "Твиттере".

По словам Муджахида, движение уделяет пристальное внимание безопасности и защите своего народа. Боевики обещают найти виновных в случившемся и строго наказать их.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.