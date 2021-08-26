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Француз Канте признан лучшим полузащитником прошлого сезона Лиги чемпионов

У девушек аналогичную награду забрала футболистка "Барселоны" Алексия Путельяс.

26 августа, 16:59

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Французский полузащитник Н'Голо Канте стал лучшим полузащитником прошлого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Сам Канте не смог приехать на церемонию, однако поблагодарил всех за доверие и столь престижную награду. Добавим, что у девушек аналогичную награду забрала футболистка "Барселоны" Алексия Путельяс.

Голкипер "Челси" Менди признан лучшим вратарём Лиги чемпионов прошлого сезона

Голкипер "Челси" Менди признан лучшим вратарём Лиги чемпионов прошлого сезона

Напомним, именно "Челси" в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, а Канте был одним из лидеров лондонской команды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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