Француз Канте признан лучшим полузащитником прошлого сезона Лиги чемпионов
У девушек аналогичную награду забрала футболистка "Барселоны" Алексия Путельяс.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Французский полузащитник Н'Голо Канте стал лучшим полузащитником прошлого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Сам Канте не смог приехать на церемонию, однако поблагодарил всех за доверие и столь престижную награду. Добавим, что у девушек аналогичную награду забрала футболистка "Барселоны" Алексия Путельяс.
Напомним, именно "Челси" в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, а Канте был одним из лидеров лондонской команды.
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