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Голкипер "Челси" Менди признан лучшим вратарём Лиги чемпионов прошлого сезона

Напомним, именно лондонский клуб стал победителем главного клубного турнира Старого Света.

26 августа, 16:39
<p>Фото © Getty Images / Visionhaus</p>

Фото © Getty Images / Visionhaus

Голкипер "Челси" Эдуар Менди стал лучшим вратарём по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов.

При этом лично приехать на торжественную церемонию, где его объявили лучшим, он не смог. В записанной заранее речи он поблагодарил партнёров по команде и тренеров вратарей "Челси". Добавим, что на его счету по итогам прошлого сезона сразу девять сухих матчей из 12 возможных.

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Напомним, что именно "Челси" в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче другой английский клуб — "Манчестер Сити".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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