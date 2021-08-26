Голкипер "Челси" Менди признан лучшим вратарём Лиги чемпионов прошлого сезона

При этом лично приехать на торжественную церемонию, где его объявили лучшим, он не смог. В записанной заранее речи он поблагодарил партнёров по команде и тренеров вратарей "Челси". Добавим, что на его счету по итогам прошлого сезона сразу девять сухих матчей из 12 возможных.