"Крылья Советов" в меньшинстве удержали победу над "Уфой" в чемпионате России

Самарские "Крылья Советов" в стартовом матче шестого тура чемпионата России по футболу победили "Уфу" со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе "BetBoom-арена" в столице Башкирии.

Оба своих гола "Крылья Советов" забили в первом тайме. По разу отличились защитник Никита Чернов и хавбек Максим Глушенков.

И снова Зиньковский – сместился слева и мощно пробил в колено Глушенкова. От него мяч и залетел в угол 👉🏻 pic.twitter.com/9uJYBJBrWA — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2021

На 60-й минуте самарский клуб остался в меньшинстве. За фол "последней надежды" прямую красную карточку получил полузащитник команды Роман Ежов.

Помимо удаления главный арбитр Владислав Безбородов ещё и назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал лучший бомбардир "Уфы" Гамид Агаларов.

"Крылья Советов" набрали семь очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с пятью баллами — на 12-й позиции.