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    "Крылья Советов" в меньшинстве удержали победу над "Уфой" в чемпионате России

    В составе самарского клуба в первом тайме по голу забили Никита Чернов и Максим Глушенков.

    26 августа, 15:27
    <p>Фото © ФК "Крылья Советов"</p>

    Фото © ФК "Крылья Советов"

    Самарские "Крылья Советов" в стартовом матче шестого тура чемпионата России по футболу победили "Уфу" со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе "BetBoom-арена" в столице Башкирии.

    Оба своих гола "Крылья Советов" забили в первом тайме. По разу отличились защитник Никита Чернов и хавбек Максим Глушенков.

    На 60-й минуте самарский клуб остался в меньшинстве. За фол "последней надежды" прямую красную карточку получил полузащитник команды Роман Ежов.

    Помимо удаления главный арбитр Владислав Безбородов ещё и назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал лучший бомбардир "Уфы" Гамид Агаларов.

    "Крылья Советов" подписали контракт с Бейлом

    "Крылья Советов" подписали контракт с Бейлом

    "Крылья Советов" набрали семь очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с пятью баллами — на 12-й позиции.

    Чемпионат России по футболу

    Премьер-лига. 6-й тур

    "Уфа" — "Крылья Советов" — 1:2

    Голы: Чернов 27' (0:1); Глушенков 30' (0:2); Агаларов, с пенальти 61' (1:2)

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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