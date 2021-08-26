Футболиста "Манчестер Сити" отстранили от участия в матчах из-за подозрений в изнасиловании

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди отстранён от участия в матчах на неопределённый срок. Об этом сообщается на сайте клуба.

Полиция предъявила 27-летнему футболисту официальное обвинение. Он не сможет выйти на поле до окончания расследования.

Клуб не уточняет, в чём подозревают Менди. По информации The Athletic, речь идёт об одном случае сексуального домогательства и четырёх изнасилованиях. Предполагается, что они были совершены с октября 2020-го по август 2021-го.