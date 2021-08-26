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Футболиста "Манчестер Сити" отстранили от участия в матчах из-за подозрений в изнасиловании

Игроку предъявлено официальное обвинение. Он не сможет выйти на поле до окончания полицейского расследования.

26 августа, 16:28
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/benmendy23/status/1422639440971898880/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">benmendy23</a></p>

Фото © Twitter / benmendy23

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди отстранён от участия в матчах на неопределённый срок. Об этом сообщается на сайте клуба.

Полиция предъявила 27-летнему футболисту официальное обвинение. Он не сможет выйти на поле до окончания расследования.

Клуб не уточняет, в чём подозревают Менди. По информации The Athletic, речь идёт об одном случае сексуального домогательства и четырёх изнасилованиях. Предполагается, что они были совершены с октября 2020-го по август 2021-го.

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Менди выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В составе клуба он стал трёхкратным чемпионом Англии. Со сборной Франции защитник победил на ЧМ-2018 в России.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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