Футболиста "Манчестер Сити" отстранили от участия в матчах из-за подозрений в изнасиловании
Игроку предъявлено официальное обвинение. Он не сможет выйти на поле до окончания полицейского расследования.
Фото © Twitter / benmendy23
Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди отстранён от участия в матчах на неопределённый срок. Об этом сообщается на сайте клуба.
Полиция предъявила 27-летнему футболисту официальное обвинение. Он не сможет выйти на поле до окончания расследования.
Клуб не уточняет, в чём подозревают Менди. По информации The Athletic, речь идёт об одном случае сексуального домогательства и четырёх изнасилованиях. Предполагается, что они были совершены с октября 2020-го по август 2021-го.
Менди выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В составе клуба он стал трёхкратным чемпионом Англии. Со сборной Франции защитник победил на ЧМ-2018 в России.
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