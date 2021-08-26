Футболист "Манчестер Сити" Рубен Диаш стал лучшим защитником прошлой Лиги чемпионов
Аналогичную награду у девушек забрала представительница ПСЖ Ирен Паредес.
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Игрок "Манчестер Сити" Рубен Диаш стал лучшим защитником по итогам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что по ходу прошлого сезона он был одним из лидеров "горожан", которые дошли до финала Лиги чемпионов. По его мнению, эту награду могли заслужить многие другие его коллеги.
Ранее стало известно, что лучшим вратарём прошлой Лиги чемпионов стал голкипер "Челси" Эдуар Менди.
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