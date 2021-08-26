СМИ: Второй взрыв в Кабуле мог прогреметь в заминированном авто
В Минобороны Турции и Пентагоне подтверждают, что в афганской столице произошло две атаки: у ворот аэропорта и у отеля "Барон".
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Второй взрыв в Кабуле мог быть осуществлён при помощи начинённого взрывчаткой автомобиля. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.
Напомним, о взрыве у аэропорта Кабула стало известно чуть более часа назад. По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 70 пострадало, но цифры продолжают увеличиваться. Есть информация о трёх раненых американских военных и нескольких пострадавших талибах.
При этом Минобороны Турции заявило, что в афганской столице произошло два взрыва, а не один, как сообщалось ранее. Это подтверждает и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, первый произошёл у ворот аэропорта, а второй — у расположенного рядом отеля "Барон".
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