СМИ: Второй взрыв в Кабуле мог прогреметь в заминированном авто

Второй взрыв в Кабуле мог быть осуществлён при помощи начинённого взрывчаткой автомобиля. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

Напомним, о взрыве у аэропорта Кабула стало известно чуть более часа назад. По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 70 пострадало, но цифры продолжают увеличиваться. Есть информация о трёх раненых американских военных и нескольких пострадавших талибах.