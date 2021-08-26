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    СМИ: Второй взрыв в Кабуле мог прогреметь в заминированном авто

    В Минобороны Турции и Пентагоне подтверждают, что в афганской столице произошло две атаки: у ворот аэропорта и у отеля "Барон".

    26 августа, 15:29
    <p> Фото © Getty Images / Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency </p>

    Фото © Getty Images / Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

    Второй взрыв в Кабуле мог быть осуществлён при помощи начинённого взрывчаткой автомобиля. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

    Напомним, о взрыве у аэропорта Кабула стало известно чуть более часа назад. По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 70 пострадало, но цифры продолжают увеличиваться. Есть информация о трёх раненых американских военных и нескольких пострадавших талибах.

    Politico: Взрывы у аэропорта Кабула устроили террористы ИГИЛ

    Politico: Взрывы у аэропорта Кабула устроили террористы ИГИЛ

    При этом Минобороны Турции заявило, что в афганской столице произошло два взрыва, а не один, как сообщалось ранее. Это подтверждает и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, первый произошёл у ворот аэропорта, а второй — у расположенного рядом отеля "Барон".


    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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