На трассе в Краснодарском крае туристический автобус столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие

Пассажирский автобус столкнулся с гружённым зерном КамАЗом на трассе в Краснодарском крае. Видео © LIFE

Автобус с 55 туристами столкнулся с гружённым зерном КамАЗом в Краснодарском крае. Авария произошла на трассе от Крымского моста в сторону Анапы. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места дорожно-транспортного происшествия.

Перевозивший туристов автобус следовал по маршруту Судак — Курск. По нашим данным, в результате ДТП пострадало четыре человека, погибших нет. Информация о состоянии получивших травмы граждан уточняется. На кадрах с места инцидента видно, что у грузового автомобиля сильно повреждён капот, а у автобуса выбиты почти все стёкла с одной стороны. Также от удара на дорогу высыпалось зерно из кузова КамАЗа.









Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и медики. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.