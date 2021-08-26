На трассе в Краснодарском крае туристический автобус столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие
Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и медики. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Пассажирский автобус столкнулся с гружённым зерном КамАЗом на трассе в Краснодарском крае. Видео © LIFE
Автобус с 55 туристами столкнулся с гружённым зерном КамАЗом в Краснодарском крае. Авария произошла на трассе от Крымского моста в сторону Анапы. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места дорожно-транспортного происшествия.
Перевозивший туристов автобус следовал по маршруту Судак — Курск. По нашим данным, в результате ДТП пострадало четыре человека, погибших нет. Информация о состоянии получивших травмы граждан уточняется. На кадрах с места инцидента видно, что у грузового автомобиля сильно повреждён капот, а у автобуса выбиты почти все стёкла с одной стороны. Также от удара на дорогу высыпалось зерно из кузова КамАЗа.
Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и медики. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее Лайф рассказывал, что трое детей и двое взрослых погибли в жутком ДТП с КамАЗом и легковушкой в Калмыкии. Судя по кадрам с места происшествия, от легкового автомобиля в результате столкновения осталась лишь груда металла.
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