НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    На трассе в Краснодарском крае туристический автобус столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие

    Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и медики. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

    26 августа, 15:22

    Пассажирский автобус столкнулся с гружённым зерном КамАЗом на трассе в Краснодарском крае. Видео © LIFE

    Автобус с 55 туристами столкнулся с гружённым зерном КамАЗом в Краснодарском крае. Авария произошла на трассе от Крымского моста в сторону Анапы. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места дорожно-транспортного происшествия.

    Перевозивший туристов автобус следовал по маршруту Судак — Курск. По нашим данным, в результате ДТП пострадало четыре человека, погибших нет. Информация о состоянии получивших травмы граждан уточняется. На кадрах с места инцидента видно, что у грузового автомобиля сильно повреждён капот, а у автобуса выбиты почти все стёкла с одной стороны. Также от удара на дорогу высыпалось зерно из кузова КамАЗа.

    • Фото © LIFE
      Фото © LIFE
    • Фото © LIFE
      Фото © LIFE
    • Фото © LIFE
      Фото © LIFE
    • Фото © LIFE
      Фото © LIFE

    Фото © LIFE

    1 / 4

    Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и медики. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

    В центре Москвы столкнулись три грузовика и две легковушки

    В центре Москвы столкнулись три грузовика и две легковушки

    Ранее Лайф рассказывал, что трое детей и двое взрослых погибли в жутком ДТП с КамАЗом и легковушкой в Калмыкии. Судя по кадрам с места происшествия, от легкового автомобиля в результате столкновения осталась лишь груда металла.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      В Ростовской области легковушка протаранила микроавтобус, есть погибший

      20 августа, 18:56

      СК проводит проверку по факту столкновения грузовика и автобуса под Владимиром

      14 августа, 13:40

      СМИ: Второй взрыв в Кабуле мог прогреметь в заминированном авто

      сегодня в 15:29

      Захарова заявила, что россиян не было в аэропорту Кабула во время теракта

      сегодня в 15:49

      Талибы запретят музыку в Афганистане и разрешат женщинам выходить из дома одним

      сегодня в 15:45

      Новости партнеров

      Layer 1