Певец Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней канадке Татьяне Клаудии Дэвис. Влюблённые устроили шикарное торжество в одном из элитных отелей Лас-Вегаса.

Как сообщает сайт kp.ru, по самым скромным подсчётам молодожёны потратили на шикарный банкет около 15 миллионов рублей. На мероприятии присутствовали люди из ближайшего окружения пары. В качестве подарка гостям 37-летний Шаляпин устроил караоке-шоу с русскими песнями.

Однако насладиться медовым отпуском пара так и не смогла. После торжества Татьяна подхватила коронавирус. Сейчас бизнесвумен восстанавливается после тяжёлой болезни в больнице.