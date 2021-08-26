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Завязал с пенсионерками: Прохор Шаляпин тайно женился на иностранке в США

По самым скромным подсчётам молодожёны потратили на шикарный банкет около 15 миллионов рублей. На мероприятии присутствовали люди из ближайшего окружения пары.

26 августа, 17:01

Фото © Instagram / shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней канадке Татьяне Клаудии Дэвис. Влюблённые устроили шикарное торжество в одном из элитных отелей Лас-Вегаса.

Фото © kp.ru

Фото © kp.ru

Как сообщает сайт kp.ru, по самым скромным подсчётам молодожёны потратили на шикарный банкет около 15 миллионов рублей. На мероприятии присутствовали люди из ближайшего окружения пары. В качестве подарка гостям 37-летний Шаляпин устроил караоке-шоу с русскими песнями.

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Однако насладиться медовым отпуском пара так и не смогла. После торжества Татьяна подхватила коронавирус. Сейчас бизнесвумен восстанавливается после тяжёлой болезни в больнице.

А ранее звёздный стилист раскрыл подробности свадьбы Марины Федункив с молодым итальянцем. Сейчас актриса активно готовится к торжественной свадебной церемонии, которая состоится 27 августа — в день её 50-летия.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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