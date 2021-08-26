Около 30 человек пострадало при взрыве в воинской части в Казахстане

В результате взрыва на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана пострадало около 30 человек. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Около 30 сотрудников областного департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения", — написал он в "Твиттере". Пострадавшие доставлены в городскую больницу № 1 Тараза.

В свою очередь заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев уточнил, что на этом складе хранятся в основном инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлёта. Однако в целях безопасности населения принято решение эвакуировать жителей близлежащих домов.

Также, по словам главы республики, по данному факту возбуждено уголовное дело. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара, а в районе временно приостановлено железнодорожное сообщение.