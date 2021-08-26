Главе ЦИК Элле Памфиловой подарили веник "для чистоты выборов"

Члены избирательной комиссии Вологодской области подготовили для председателя ЦИК Эллы Памфиловой подарок – веник "для дополнительного обеспечения чистоты выборов". Презент главе Центризбиркома сегодня вручил Евгений Колюшин. Как признался член ЦИК, жители региона — свободолюбивые, любят чистоту, в том числе и в вопросе выборов, добавив, что в области "бьёт ключом народное творчество".

"И на одном из семинаров члены участковых избирательных комиссий попросили меня передать вам, Элла Александровна, вот этот самый инструмент для дополнительного обеспечения чистоты выборов", — рассказал Колюшин, вручив Памфиловой веник с прикреплённой к нему мягкой игрушкой — женщиной в традиционном костюме.

Председатель Центризбиркома поблагодарила собеседника за презент, указав, что рада, что члены избирательных комиссий "очень хотят, чтобы наша система была максимально чистой".

"Будем мести ещё более решительно, чем это делали до сего момента. Прекрасный подарок, передаю свою благодарность Вологодской области", — добавила Памфилова.

Ранее Памфилова назвала число кандидатов на предстоящих выборах. По словам главы ЦИК, в этом году случаев отказов в регистрации было всего около 5%, что меньше, чем в 2016-м.