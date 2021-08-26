В Минздраве России связали рост смертности от ковида с распространением штамма "дельта"

Рост смертности от коронавируса может быть связан с распространением дельта-штамма, который вызывает более быстрое развитие болезни. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Летальность при заболевании CoViD-19, вызванном дельта-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъёма заболеваемости", — сказал он.