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В Минздраве России связали рост смертности от ковида с распространением штамма "дельта"

Эта мутация стремительнее других вызывает тяжёлые осложнения, в том числе пневмонии, поражения сердца, почек и иных жизненно важных органов.

26 августа, 16:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Рост смертности от коронавируса может быть связан с распространением дельта-штамма, который вызывает более быстрое развитие болезни. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Летальность при заболевании CoViD-19, вызванном дельта-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъёма заболеваемости", — сказал он.

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Кузнецов заметил, что среди особенностей течения болезни при этой мутации идёт более стремительное развитие тяжёлых осложнений, в том числе пневмонии, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов. Этому также подвержены и люди молодого возраста, добавил помощник министра.

В России зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности от ковида

В России зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности от ковида

Напомним, в начале августа на протяжении почти недели в России каждый день фиксировалось более 800 смертей от ковида. Прошлый абсолютный антирекорд составил 819 летальных исходов. Накануне, 25 августа, также было зарегистрировано более 800 смертей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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