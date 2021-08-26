В Минздраве России связали рост смертности от ковида с распространением штамма "дельта"
Эта мутация стремительнее других вызывает тяжёлые осложнения, в том числе пневмонии, поражения сердца, почек и иных жизненно важных органов.
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Рост смертности от коронавируса может быть связан с распространением дельта-штамма, который вызывает более быстрое развитие болезни. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Летальность при заболевании CoViD-19, вызванном дельта-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъёма заболеваемости", — сказал он.
Кузнецов заметил, что среди особенностей течения болезни при этой мутации идёт более стремительное развитие тяжёлых осложнений, в том числе пневмонии, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов. Этому также подвержены и люди молодого возраста, добавил помощник министра.
Напомним, в начале августа на протяжении почти недели в России каждый день фиксировалось более 800 смертей от ковида. Прошлый абсолютный антирекорд составил 819 летальных исходов. Накануне, 25 августа, также было зарегистрировано более 800 смертей.
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