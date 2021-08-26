НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Репортёр The New York Times сообщил о 40 погибших и 120 раненных при терактах в Кабуле

По данным журналиста, работающего в афганской столице, 60% пострадавших в результате взрывов находятся в критическом состоянии.

26 августа, 16:29

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Репортёр The New York Times из Кабула Фахим Абед сообщил, что жертвами двух взрывов в аэропорту афганской столицы стали 40 человек. Аналогичную информацию распространило РИА "Новости" со ссылкой на источники в афганском Минздраве.

"По меньшей мере 40 погибших и 120 раненых, они доставлены в больницы Кабула, при этом 60% раненых находятся в критическом состоянии", написал Фахим Абед в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрывах в аэропорту Кабула увеличилось до 15 человек, а число пострадавших перевалило за сотню.

Востоковед спрогнозировала новые теракты в других городах Афганистана

Востоковед спрогнозировала новые теракты в других городах Афганистана

Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу взорвал террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Талибан" решительно осудил теракт в Кабуле и пообещал найти виновных

сегодня в 17:03

Число погибших при взрывах в аэропорту Кабула увеличилось до 15 человек

сегодня в 16:16

Около 30 человек пострадало при взрыве в воинской части в Казахстане

сегодня в 16:51

Дети-сироты — финалисты проекта ОНФ "Взлётная полоса" — поступили в вузы

сегодня в 17:19

Суперзвезда из "Боруссии" Холанд стал лучшим нападающим прошлой Лиги чемпионов

сегодня в 17:15

Новости партнеров

Layer 1