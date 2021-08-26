Репортёр The New York Times сообщил о 40 погибших и 120 раненных при терактах в Кабуле

Репортёр The New York Times из Кабула Фахим Абед сообщил, что жертвами двух взрывов в аэропорту афганской столицы стали 40 человек. Аналогичную информацию распространило РИА "Новости" со ссылкой на источники в афганском Минздраве.

At least 40 dead bodies and 120 wounded transferred to Kabul hospitals, with 60% of wounded in the critical condition. All those killed and wounded are in critical condition. — Fahim Abed (@fahimabed) August 26, 2021

"По меньшей мере 40 погибших и 120 раненых, они доставлены в больницы Кабула, при этом 60% раненых находятся в критическом состоянии", — написал Фахим Абед в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрывах в аэропорту Кабула увеличилось до 15 человек, а число пострадавших перевалило за сотню.

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