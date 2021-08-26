Репортёр The New York Times сообщил о 40 погибших и 120 раненных при терактах в Кабуле
По данным журналиста, работающего в афганской столице, 60% пострадавших в результате взрывов находятся в критическом состоянии.
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Репортёр The New York Times из Кабула Фахим Абед сообщил, что жертвами двух взрывов в аэропорту афганской столицы стали 40 человек. Аналогичную информацию распространило РИА "Новости" со ссылкой на источники в афганском Минздраве.
At least 40 dead bodies and 120 wounded transferred to Kabul hospitals, with 60% of wounded in the critical condition. All those killed and wounded are in critical condition.— Fahim Abed (@fahimabed) August 26, 2021
"По меньшей мере 40 погибших и 120 раненых, они доставлены в больницы Кабула, при этом 60% раненых находятся в критическом состоянии", — написал Фахим Абед в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что число погибших при взрывах в аэропорту Кабула увеличилось до 15 человек, а число пострадавших перевалило за сотню.
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу взорвал террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.
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