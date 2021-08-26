Стали известны наставники нового сезона шоу "Голос 60+"
Для всех артистов это будет дебют в телепередаче, а ведущим останется любимец российских зрителей Дмитрий Нагиев.
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В скором времени на Первом канале состоится премьера нового сезона шоу "Голос 60+", в состав жюри которого войдут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов.
Стоит отметить, что для всех авторитетных членов жюри это будет дебют в шоу. Бессменным ведущим проекта останется Дмитрий Нагиев. В прошлом сезоне "Голоса 60+" наставниками были Лев Лещенко, Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.
Напомним, что проект ориентирован на пожилых людей, которые обладают вокальными данными. Съёмки и кастинги нового сезона шоу уже стартовали в Москве. Как отметил Первый канал, его первый эфир состоится 3 сентября.
Ранее Лайф рассказывал о талантливом и харизматичном участнике проекта "Голос. Дети", который стал победителем восьмого сезона шоу. Подросток из Санкт-Петербурга выступал от команды Светланы Лободы, которая весь сезон промахивалась с репертуаром, но в финале произошло маленькое чудо: случилось 100-процентное совпадение харизмы и композиции.
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