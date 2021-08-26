Стали известны наставники нового сезона шоу "Голос 60+"

В скором времени на Первом канале состоится премьера нового сезона шоу "Голос 60+", в состав жюри которого войдут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов.

Стоит отметить, что для всех авторитетных членов жюри это будет дебют в шоу. Бессменным ведущим проекта останется Дмитрий Нагиев. В прошлом сезоне "Голоса 60+" наставниками были Лев Лещенко, Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.

Напомним, что проект ориентирован на пожилых людей, которые обладают вокальными данными. Съёмки и кастинги нового сезона шоу уже стартовали в Москве. Как отметил Первый канал, его первый эфир состоится 3 сентября.