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Макрон потребовал как можно скорее эвакуировать Посольство Франции из Афганистана

Ближайшие часы будут особо опасными для всех, кто находится в аэропорту Кабула, предупредил французский лидер. Он также добавил, что Париж постарается вывезти из станы "многие сотни афганцев".

26 августа, 16:03
<p>Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/EmmanuelMacron/photos/2715129432052959" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Emmanuel Macron</a></p>

Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook / Emmanuel Macron

Ситуация в Кабуле, где недавно прогремели взрывы, требует эвакуации из столицы Афганистана всего персонала Посольства Франции в ближайшее время. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

"Ближайшие часы будут особо опасными для всех тех, кто находится в аэропорту Кабула и рядом с ним", — сказал политик в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

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Макрон отметил, что сейчас на территории кабульского аэропорта находятся посол Франции, персонал дипмиссии, французские военные и другие граждане республики. Все они, как указал Макрон, покинут Афганистан с последними рейсами, которые осуществит Франция. Он также добавил, что Париж постарается вывезти из страны "многие сотни афганцев".

Ранее стало известно о взрыве у аэропорта в Кабуле. По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 70 пострадало. Есть информация о раненых американских военных и нескольких пострадавших представителях радикального движения "Талибан"*.

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При этом Минобороны Турции заявило, что в афганской столице произошло два взрыва, а не один, как сообщалось ранее. Это подтверждает и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, первый произошёл у ворот аэропорта, а второй — у расположенного рядом отеля "Барон".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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