Макрон потребовал как можно скорее эвакуировать Посольство Франции из Афганистана

Ситуация в Кабуле, где недавно прогремели взрывы, требует эвакуации из столицы Афганистана всего персонала Посольства Франции в ближайшее время. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

"Ближайшие часы будут особо опасными для всех тех, кто находится в аэропорту Кабула и рядом с ним", — сказал политик в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Макрон отметил, что сейчас на территории кабульского аэропорта находятся посол Франции, персонал дипмиссии, французские военные и другие граждане республики. Все они, как указал Макрон, покинут Афганистан с последними рейсами, которые осуществит Франция. Он также добавил, что Париж постарается вывезти из страны "многие сотни афганцев".

Ранее стало известно о взрыве у аэропорта в Кабуле. По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 70 пострадало. Есть информация о раненых американских военных и нескольких пострадавших представителях радикального движения "Талибан"*.

При этом Минобороны Турции заявило, что в афганской столице произошло два взрыва, а не один, как сообщалось ранее. Это подтверждает и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, первый произошёл у ворот аэропорта, а второй — у расположенного рядом отеля "Барон".