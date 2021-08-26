Востоковед спрогнозировала новые теракты в других городах Афганистана

Теракты в аэропорту Кабула, которые произошли в четверг и унесли жизни как минимум тринадцати человек, были направлены на подрыв власти движения "Талибан"*, чтобы подчеркнуть отсутствие контроля и управления ситуацией в афганской столице. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала старший научный сотрудник Центра изучения Пакистана Института востоковедения РАН Наталья Замараева.

"Последствия у этого теракта могут быть разные, вплоть до проведения военной операции по "усмирению" террористических группировок, действующих на территории Афганистана, или же введение каких-то санкций", — полагает собеседница Лайфа.

Востоковед отметила, что в регионе возможны новые теракты, причём не только в Кабуле, но и в Кандагаре, вдоль линии пакистанской границы, а также в мелких провинциях на границе с Китаем или Таджикистаном.

"Обязательно будет громкая реакция со стороны международной общественности, думаю, уже сегодня вечером будет реакция Белого дома и Брюсселя, посыплются очень громкие обвинения в адрес движения "Талибан" по поводу неспособности навести порядок и так далее", — отметила она.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.