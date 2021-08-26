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Востоковед спрогнозировала новые теракты в других городах Афганистана

Собеседница Лайфа считает, что обстановку в стране накаляют искусственно для подрыва авторитета талибов в глазах мирового сообщества.

26 августа, 15:57
<p> Фото © Getty Images / Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency </p>

Фото © Getty Images / Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

Теракты в аэропорту Кабула, которые произошли в четверг и унесли жизни как минимум тринадцати человек, были направлены на подрыв власти движения "Талибан"*, чтобы подчеркнуть отсутствие контроля и управления ситуацией в афганской столице. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала старший научный сотрудник Центра изучения Пакистана Института востоковедения РАН Наталья Замараева.

"Последствия у этого теракта могут быть разные, вплоть до проведения военной операции по "усмирению" террористических группировок, действующих на территории Афганистана, или же введение каких-то санкций", — полагает собеседница Лайфа.

Востоковед отметила, что в регионе возможны новые теракты, причём не только в Кабуле, но и в Кандагаре, вдоль линии пакистанской границы, а также в мелких провинциях на границе с Китаем или Таджикистаном.

"Обязательно будет громкая реакция со стороны международной общественности, думаю, уже сегодня вечером будет реакция Белого дома и Брюсселя, посыплются очень громкие обвинения в адрес движения "Талибан" по поводу неспособности навести порядок и так далее", — отметила она.

Политолог: Аэропорт Кабула сейчас сосредоточение всех проблем Афганистана

Политолог: Аэропорт Кабула сейчас сосредоточение всех проблем Афганистана

Напомним, что ранее в четверг в афганской столице прогремели два взрыва. Один произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу взорвал террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Точное количество пострадавших и жертв пока неизвестно. Reuters сообщал как минимум о 13 погибших, но, судя по страшным кадрам, которые распространяются в Сети якобы с места взрыва, жертв может быть гораздо больше. Оценивая количество пострадавших, иностранные СМИ приводят цифру 70. Среди погибших были как американские военнослужащие, так и бойцы "Талибана". Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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