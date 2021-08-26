Политолог: Аэропорт Кабула сейчас сосредоточение всех проблем Афганистана
Собеседник Лайфа указал на символичность прогремевших сегодня взрывов и сделал выводы, что на сегодняшний день системы безопасности, которые функционировали при американцах, полностью разрушены.
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Теракты в аэропорту Кабула, которые произошли в четверг и унесли жизни как минимум тринадцати человек, обнажили ряд серьёзных проблем, с которыми столкнулся Афганистан после вывода американского контингента и прихода к власти талибов. Об этом в беседе с Лайфом сообщил политолог Юрий Светов. Он обратил внимание, что представители НАТО и некоторых европейских спецслужб с самого начала располагали информацией о готовящемся взрыве и предупреждали об угрозе, но этого не хватило, чтобы предотвратить гибель людей.
"Аэропорт Кабула — сейчас сосредоточение всех проблем Афганистана, которые возникли после того, как американцы были там 20 лет. Это такой символ для талибов и поддерживающих их сил места, где осуществляется бегство американцев, бегство тех людей, которые сотрудничали с американцами. И нападение на аэропорт для террористических структур — это некая символика. И, к сожалению, к этому надо было быть готовым, потому что, похоже, системы безопасности, которые функционировали при американцах, разрушены", — рассуждает собеседник Лайфа.
Напомним, что ранее в четверг в афганской столице прогремело два взрыва. Один произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу взорвал террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Точное количество пострадавших и жертв пока не известно. Reuters сообщал как минимум о 13 погибших, но, судя по страшным кадрам, которые распространяются в Сети якобы с места взрыва, жертв может быть гораздо больше. Оценивая количество пострадавших, иностранные СМИ приводят цифру 70. Среди погибших были как американские военнослужащие, так и бойцы "Талибана"*. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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