Политолог: Аэропорт Кабула сейчас сосредоточение всех проблем Афганистана

Теракты в аэропорту Кабула, которые произошли в четверг и унесли жизни как минимум тринадцати человек, обнажили ряд серьёзных проблем, с которыми столкнулся Афганистан после вывода американского контингента и прихода к власти талибов. Об этом в беседе с Лайфом сообщил политолог Юрий Светов. Он обратил внимание, что представители НАТО и некоторых европейских спецслужб с самого начала располагали информацией о готовящемся взрыве и предупреждали об угрозе, но этого не хватило, чтобы предотвратить гибель людей.

"Аэропорт Кабула — сейчас сосредоточение всех проблем Афганистана, которые возникли после того, как американцы были там 20 лет. Это такой символ для талибов и поддерживающих их сил места, где осуществляется бегство американцев, бегство тех людей, которые сотрудничали с американцами. И нападение на аэропорт для террористических структур — это некая символика. И, к сожалению, к этому надо было быть готовым, потому что, похоже, системы безопасности, которые функционировали при американцах, разрушены", — рассуждает собеседник Лайфа.