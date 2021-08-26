"С недоблогерами нужно бороться": Юрист призвал изолировать распыливших в лицо женщине баллончик треш-стримеров
Виталий Бородин намерен направить запрос в Роскомнадзор, чтобы аккаунты напавших заблокировали.
Скриншот видео © Telegram / "Что там в Москве"
Треш-стримеров Игоря Малихова (Репейник) и Евгения Дмитерко (Маэстро) нужно привлечь к уголовной ответственности после их нападения с перцовым баллончиком в прямом эфире на женщину в Измайловском парке Москвы. Об этом Лайфу заявил юрист, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
"Уверен, что правоохранительные органы дадут соответствующую оценку этим действиям. Здесь может быть возбуждено и уголовное дело, если женщина ослепнет. Ситуация эта просто так не останется, и граждане эти понесут ответственность. Здесь весь состав преступления налицо", — сказал он.
Наш собеседник указал на необходимость внести поправки в федеральный закон. По его словам, недоблогеров следует привлекать к ответственности, потому что ради лайков и просмотров они готовы унижать людей и издеваться.
"Такие люди — психически неуравновешенные, и их надо изолировать от общества. В данном случае может рассматриваться и уголовная, и административная ответственность, зависит от тяжести последствий для здоровья. И в данном случае люди умышленно применили перцовый баллончик", — добавил Бородин.
По словам юриста, случай можно квалифицировать как хулиганство по предварительному сговору, потому что нападение стримеры совершили целенаправленно. Он также заверил, что напишет официальные запросы в Роскомнадзор, чтобы аккаунты молодых людей заблокировали.
"С такими недоблогерами нужно бороться жёстко, и только неотвратимость наказания поможет пресечь такие случаи. Эти люди — уголовники, я их по-другому и назвать не могу", — заключил Бородин.
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Ранее Лайф рассказывал, как стример из Киева устроил пранк на улице, поцеловав незнакомую девушку, и пожалел об этом в ту же секунду. Всплеск мгновенной кармы произошёл на мосту в центре города вечером, когда множество жителей вышли на прогулку.
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