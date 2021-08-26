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"С недоблогерами нужно бороться": Юрист призвал изолировать распыливших в лицо женщине баллончик треш-стримеров

Виталий Бородин намерен направить запрос в Роскомнадзор, чтобы аккаунты напавших заблокировали.

26 августа, 15:54
<p>Скриншот видео © Telegram / "Что там в Москве"</p>

Скриншот видео © Telegram / "Что там в Москве"

Треш-стримеров Игоря Малихова (Репейник) и Евгения Дмитерко (Маэстро) нужно привлечь к уголовной ответственности после их нападения с перцовым баллончиком в прямом эфире на женщину в Измайловском парке Москвы. Об этом Лайфу заявил юрист, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

"Уверен, что правоохранительные органы дадут соответствующую оценку этим действиям. Здесь может быть возбуждено и уголовное дело, если женщина ослепнет. Ситуация эта просто так не останется, и граждане эти понесут ответственность. Здесь весь состав преступления налицо", — сказал он.

Наш собеседник указал на необходимость внести поправки в федеральный закон. По его словам, недоблогеров следует привлекать к ответственности, потому что ради лайков и просмотров они готовы унижать людей и издеваться.

В Москве треш-стримеры ради просмотров напали на женщину и залили ей лицо из перцового баллончика

В Москве треш-стримеры ради просмотров напали на женщину и залили ей лицо из перцового баллончика

"Такие люди — психически неуравновешенные, и их надо изолировать от общества. В данном случае может рассматриваться и уголовная, и административная ответственность, зависит от тяжести последствий для здоровья. И в данном случае люди умышленно применили перцовый баллончик", — добавил Бородин.

По словам юриста, случай можно квалифицировать как хулиганство по предварительному сговору, потому что нападение стримеры совершили целенаправленно. Он также заверил, что напишет официальные запросы в Роскомнадзор, чтобы аккаунты молодых людей заблокировали.

"С такими недоблогерами нужно бороться жёстко, и только неотвратимость наказания поможет пресечь такие случаи. Эти люди — уголовники, я их по-другому и назвать не могу", — заключил Бородин.

"Сегодня ударил девушку, а завтра убьёт": Юрист назвал несправедливым приговор стримеру Mellstroy и призвал наказать его по УК РФ

"Сегодня ударил девушку, а завтра убьёт": Юрист назвал несправедливым приговор стримеру Mellstroy и призвал наказать его по УК РФ

Ранее Лайф рассказывал, как стример из Киева устроил пранк на улице, поцеловав незнакомую девушку, и пожалел об этом в ту же секунду. Всплеск мгновенной кармы произошёл на мосту в центре города вечером, когда множество жителей вышли на прогулку.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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