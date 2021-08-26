В Москве треш-стримеры ради просмотров напали на женщину и залили ей лицо из перцового баллончика

Хотелось бы, чтобы треш-стримы изжили себя, но пока они только набирают обороты. В Измайловском парке ночью блогеры Игорь Малихов (Репейник) и Евгений Дмитерко (Маэстро) напали в прямом эфире на москвичку, которая возвращалась домой с продуктами. Парни преградили женщине путь и попытались познакомиться.

Они задавали странные вопросы, а затем Евгений под одобрительные крики друзей бросился на прохожую с баллончиком. Маэстро несколько раз подбегал к женщине и целился в лицо, залив ей в том числе и куртку. В итоге на неё блогер потратил весь перцовый баллончик, а пострадавшей удалось сбежать под громкий смех стримеров. Что интересно — проходящие мимо отдыхающие никак не отреагировали на нападение и не оказали помощь.