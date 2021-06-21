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Стример из Киева устроил пранк на улице, поцеловав незнакомую девушку, и пожалел в ту же секунду

Всплеск мгновенной кармы произошёл на мосту в центре города вечером, когда множество жителей вышли на прогулку.

21 июня, 14:52

Фото © Telegram / Киев сейчас

Один начинающий украинский блогер будет долго помнить о вреде и травмоопасности пранков. Он вместе с другом отправился проводить стрим на мост Кличко в центре Киева. В вечернее время там было полно отдыхающих, среди которых друзья заметили симпатичную девушку с длинными волосами. Она как раз планировала встать на самокат и уехать, но задержалась, проверяя телефон.

Видео © Telegram / Киев сейчас

Поэтому блогер решил её разыграть и поцеловать, на что незнакомка, разумеется, ответила возмущением. Она отпрянула и начала выражать недовольство, но в ту же секунду в лицо кавалеру прилетел кулак. Прохожий, который находился неподалёку, бросился девушке на помощь, а оператор быстро покинул друга, предпочтя спастись самому.

Фото © Telegram / Киев сейчас

Фото © Telegram / Киев сейчас

Этот ролик завирусился в телеграм-каналах, и пользователи Сети не стали жалеть пранкеров, готовых ради славы на всё. Зато их интересует яростный защитник — герой, которого этот город заслуживает. Кто-то предположил, что это был отец девушки, но подтверждений этому нет.

Камера сняла, как москвичка потеряла сознание в автобусе, но ни один из пассажиров ей не помог

Камера сняла, как москвичка потеряла сознание в автобусе, но ни один из пассажиров ей не помог

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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