Захарова заявила, что россиян не было в аэропорту Кабула во время теракта
По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 70 пострадало.
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Среди погибших или пострадавших при взрывах в Кабуле граждан России нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным Посольства России в Афганистане, не было", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Напомним, о взрыве у аэропорта в Кабуле стало известно около часа назад. По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 70 пострадало. Есть информация о раненых американских военных и нескольких пострадавших представителях радикального движения "Талибан"*.
При этом Минобороны Турции заявило, что в афганской столице произошло два взрыва, а не один. Оба, по данным ведомства, случились за пределами воздушной гавани.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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