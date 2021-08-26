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    Захарова заявила, что россиян не было в аэропорту Кабула во время теракта

    По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 70 пострадало.

    26 августа, 15:49

    Фото © Соцсети

    Среди погибших или пострадавших при взрывах в Кабуле граждан России нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным Посольства России в Афганистане, не было", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

    Politico: Взрывы у аэропорта Кабула устроили террористы ИГИЛ

    Politico: Взрывы у аэропорта Кабула устроили террористы ИГИЛ

    Напомним, о взрыве у аэропорта в Кабуле стало известно около часа назад. По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 70 пострадало. Есть информация о раненых американских военных и нескольких пострадавших представителях радикального движения "Талибан"*.

    При этом Минобороны Турции заявило, что в афганской столице произошло два взрыва, а не один. Оба, по данным ведомства, случились за пределами воздушной гавани.

    Политолог: Аэропорт Кабула сейчас сосредоточение всех проблем Афганистана

    Политолог: Аэропорт Кабула сейчас сосредоточение всех проблем Афганистана

    * Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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