Талибы запретят музыку в Афганистане и разрешат женщинам выходить из дома одним

Радикальное движение "Талибан"* заявило о готовности двигаться в ногу со временем, насколько это возможно. Так, теперь женщины смогут выходить из дома по повседневным делам без сопровождения родственника-мужчины. Однако в Афганистане теперь будет запрещена музыка. Об этом сообщил представитель движения Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.

"Мы хотим построить будущее и забыть о том, что происходило в прошлом. Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (слушать музыку. — Прим. Лайфа), вместо того чтобы оказывать на них давление", — сказал Муджахид.

Кроме того, он сообщил, что женщины смогут вернуться к повседневным делам. Так, опасения, что талибы заставят оставаться дома женскую половину и закрывать полностью лицо на людях, являются безосновательными. Вместе с этим требование к дамам, что их должен сопровождать родственник мужского пола, поддалось неправильной трактовке. Это относится лишь к поездкам продолжительностью более трёх дней.

"Если они [женщины] ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам [сопровождающий мужчина]", — уточнил представитель "Талибана".

Муджахид также предупредил, что лучше дамам оставаться дома, пока все боевики "не будут обучены тому, как не обращаться с ними плохо", то есть пока не научатся правильно себя вести с представительницами прекрасного пола.

Кроме того, он затронул тему, касающуюся эвакуации иностранцами афганцев, которые работали с международными силами в стране. По словам представителя радикального движения, людей, у которых имеются документы, разрешающие вылет за границу, не будут останавливать на въезде в аэропорт.

"Мы сказали, что людям, не имеющим надлежащих документов, не разрешается выезжать. Им нужны паспорта и визы в страны, в которые они собираются, а затем они могут улететь самолётом. Если их документы действительны, то мы не будем спрашивать, чем они раньше занимались", — заявил Муджахид.

Кроме того, Забихулла Муджахид выразил разочарование из-за эвакуации афганцев в западные страны. В частности, радикалам не нравится, что из страны вывозят врачей, преподавателей и "других нужных людей". Боевики считают, что в США эти специалисты могут стать посудомойщиками или поварами.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.