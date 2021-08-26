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    Талибы запретят музыку в Афганистане и разрешат женщинам выходить из дома одним

    Однако, по словам представителя радикального движения, женской половине населения лучше сначала подождать, пока боевики не научатся правильному обращению с дамами.

    26 августа, 15:45

    Фото © ТАСС / АР / Khwaja Tawfiq Sediqi

    Радикальное движение "Талибан"* заявило о готовности двигаться в ногу со временем, насколько это возможно. Так, теперь женщины смогут выходить из дома по повседневным делам без сопровождения родственника-мужчины. Однако в Афганистане теперь будет запрещена музыка. Об этом сообщил представитель движения Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.

    "Мы хотим построить будущее и забыть о том, что происходило в прошлом. Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (слушать музыку. — Прим. Лайфа), вместо того чтобы оказывать на них давление", — сказал Муджахид.

    Кроме того, он сообщил, что женщины смогут вернуться к повседневным делам. Так, опасения, что талибы заставят оставаться дома женскую половину и закрывать полностью лицо на людях, являются безосновательными. Вместе с этим требование к дамам, что их должен сопровождать родственник мужского пола, поддалось неправильной трактовке. Это относится лишь к поездкам продолжительностью более трёх дней.

    "Если они [женщины] ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам [сопровождающий мужчина]", — уточнил представитель "Талибана".

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    Муджахид также предупредил, что лучше дамам оставаться дома, пока все боевики "не будут обучены тому, как не обращаться с ними плохо", то есть пока не научатся правильно себя вести с представительницами прекрасного пола.

    Кроме того, он затронул тему, касающуюся эвакуации иностранцами афганцев, которые работали с международными силами в стране. По словам представителя радикального движения, людей, у которых имеются документы, разрешающие вылет за границу, не будут останавливать на въезде в аэропорт.

    "Мы сказали, что людям, не имеющим надлежащих документов, не разрешается выезжать. Им нужны паспорта и визы в страны, в которые они собираются, а затем они могут улететь самолётом. Если их документы действительны, то мы не будем спрашивать, чем они раньше занимались", — заявил Муджахид.

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    Кроме того, Забихулла Муджахид выразил разочарование из-за эвакуации афганцев в западные страны. В частности, радикалам не нравится, что из страны вывозят врачей, преподавателей и "других нужных людей". Боевики считают, что в США эти специалисты могут стать посудомойщиками или поварами.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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