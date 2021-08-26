Суд продлил арест бизнесмена Батурина по делу о покушении на мошенничество до 1 декабря

К слову, у бизнесмена уже были проблемы с законом из-за "Интеко". В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Он был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании. В январе 2016-го Верховный суд Калмыкии удовлетворил ходатайство бизнесмена о смягчении наказания. В итоге Батурин вышел из колонии, заплатив штраф в 300 тысяч рублей. После освобождения он планировал остаться в Калмыкии, чтобы с головой уйти в сельское хозяйство.