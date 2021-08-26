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Суд продлил арест бизнесмена Батурина по делу о покушении на мошенничество до 1 декабря

В июле Басманный суд заключил под стражу предпринимателя на два месяца — до 1 сентября. Об этом ходатайствовало следствие.

26 августа, 15:56

Виктор Батурин. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Шурину бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — известному предпринимателю Виктору Батурину — продлили арест до 1 декабря в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Батурину срок содержания под стражей до 1 декабря", — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Бизнесмен Виктор Батурин отказался признать вину по делу о мошенничестве

Бизнесмен Виктор Батурин отказался признать вину по делу о мошенничестве

Напомним, Батурин был задержан 1 июля. Его адвокат пояснила, что подзащитный "обвиняется в хищении путём обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в Арбитражный суд двух исковых заявлений".

К слову, у бизнесмена уже были проблемы с законом из-за "Интеко". В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Он был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании. В январе 2016-го Верховный суд Калмыкии удовлетворил ходатайство бизнесмена о смягчении наказания. В итоге Батурин вышел из колонии, заплатив штраф в 300 тысяч рублей. После освобождения он планировал остаться в Калмыкии, чтобы с головой уйти в сельское хозяйство.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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