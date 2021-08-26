Число погибших при взрывах в аэропорту Кабула увеличилось до 15 человек
Ранее сообщалось о 13 жертвах и не менее 70 пострадавших, но, судя по страшным кадрам, которые распространяются в Сети якобы с места теракта, жертв может быть гораздо больше.
Фото © Getty Images / Haroon Sabawoon / Anadolu Agency
Число погибших в результате двух взрывов в аэропорту Кабула возросло до 15 человек. Об этом сообщает сайт местной газеты "Афганистан таймс".
Ранее сообщалось о 13 жертвах и не менее 70 пострадавших, но, судя по страшным кадрам, которые распространяются в Сети якобы с места взрыва, жертв может быть гораздо больше. Среди погибших были как американские военнослужащие, так и бойцы "Талибана"*.
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу взорвал террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.
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* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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