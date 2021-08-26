Число погибших при взрывах в аэропорту Кабула увеличилось до 15 человек

Ранее сообщалось о 13 жертвах и не менее 70 пострадавших, но, судя по страшным кадрам, которые распространяются в Сети якобы с места теракта, жертв может быть гораздо больше.