Убийца девочки в Тюмени в начале нулевых служил в горячей точке

Житель Тюмени Виталий Бережной, который подозревается в убийстве восьмилетней девочки, в начале нулевых проходил службу в Чечне. Как узнал Лайф, после возвращения его характер не изменился — он был неконфликтный и жизнерадостный, при этом хорошо общался с родственниками.

Во время работы в милиции мужчина также ни с кем не ссорился, а ушёл из органов, потому что просто не захотел оставаться. Вместе с супругой они открыли частный детский сад, куда водили своих детей не последние люди из правоохранительных органов. При этом сам Виталий к несовершеннолетним относился хорошо и воспитывал троих детей.

Не случалось конфликтных ситуаций и на работе в Тюмени, куда мужчина перебрался в 2015 году. Общительность и жизнерадостность помогала ему в общении с клиентами. При этом у него не было проблем с алкоголем, на учёте в ПНД он не состоял.