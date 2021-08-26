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Убийца девочки в Тюмени в начале нулевых служил в горячей точке

В целом мужчина был неконфликтный, общительный и жизнерадостный, а также хорошо относился к детям.

26 августа, 16:16
<p>Виталий Бережной. Фото © Соцсети</p>

Виталий Бережной. Фото © Соцсети

Житель Тюмени Виталий Бережной, который подозревается в убийстве восьмилетней девочки, в начале нулевых проходил службу в Чечне. Как узнал Лайф, после возвращения его характер не изменился — он был неконфликтный и жизнерадостный, при этом хорошо общался с родственниками.

Во время работы в милиции мужчина также ни с кем не ссорился, а ушёл из органов, потому что просто не захотел оставаться. Вместе с супругой они открыли частный детский сад, куда водили своих детей не последние люди из правоохранительных органов. При этом сам Виталий к несовершеннолетним относился хорошо и воспитывал троих детей.

Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО

Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО

Не случалось конфликтных ситуаций и на работе в Тюмени, куда мужчина перебрался в 2015 году. Общительность и жизнерадостность помогала ему в общении с клиентами. При этом у него не было проблем с алкоголем, на учёте в ПНД он не состоял.

Напомним, история исчезновения восьмилетней школьницы в Тюмени потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он признался в содеянном.

Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени мог участвовать в её поисках

Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени мог участвовать в её поисках

С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день: находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он заманил девочку в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней, а затем подбросил к озеру. Прощание с убитой девочкой пройдёт 28 августа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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