Минздрав РФ зарегистрировал антиковидную вакцину "Эпиваккорона-Н"
Это препарат на основе пептидных антигенов, который будет выпускаться в шприц-дозах, чтобы снизить вероятность ошибки при введении.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Министерство здравоохранения России зарегистрировало антиковидную вакцину "Эпиваккорона-Н" разработки центра "Вектор". Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств ведомства.
"Эпиваккорона-Н" — вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики CoViD-19. Дата государственной регистрации — 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2022 года", — указано в записи.
Ранее в центре "Вектор" рассказали об отличиях новой вакцины "Эпиваккорона-Н". Одно из отличий — форма выпуска. В шприц-дозах доставка до отдалённых территорий будет надёжнее. Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор подтвердил эффективность препарата против мутаций ковида, в том числе против штаммов "дельта" и "дельта плюс".
Комментариев: 0