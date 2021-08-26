НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минздрав РФ зарегистрировал антиковидную вакцину "Эпиваккорона-Н"

Это препарат на основе пептидных антигенов, который будет выпускаться в шприц-дозах, чтобы снизить вероятность ошибки при введении.

26 августа, 16:31
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Министерство здравоохранения России зарегистрировало антиковидную вакцину "Эпиваккорона-Н" разработки центра "Вектор". Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств ведомства.

"Эпиваккорона-Н" — вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики CoViD-19. Дата государственной регистрации — 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2022 года", — указано в записи.

Директор центра "Вектор" объяснил необходимость разработки вакцины "Эпиваккорона-Н"

Директор центра "Вектор" объяснил необходимость разработки вакцины "Эпиваккорона-Н"

Ранее в центре "Вектор" рассказали об отличиях новой вакцины "Эпиваккорона-Н". Одно из отличий — форма выпуска. В шприц-дозах доставка до отдалённых территорий будет надёжнее. Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор подтвердил эффективность препарата против мутаций ковида, в том числе против штаммов "дельта" и "дельта плюс".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Минздраве России связали рост смертности от ковида с распространением штамма "дельта"

сегодня в 16:40

Врач назвал идеальный срок беременности для вакцинации от ковида

сегодня в 13:26

Суперзвезда из "Боруссии" Холанд стал лучшим нападающим прошлой Лиги чемпионов

сегодня в 17:15

Будет тяжело: "Зенит" сыграет с "Челси", "Ювентусом" и "Мальмё" в группе Лиги Чемпионов

сегодня в 17:15

Российские предприниматели пожаловались на слишком дешёвый белорусский сыр

сегодня в 17:10

Новости партнеров

Layer 1