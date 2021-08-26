Греф дал прогноз о ценах на жильё в России

Рост цен на жильё, наблюдаемый в России в последние два года, прекратится, цены стабилизируются в ближайшее время, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Часть льгот по ипотеке отменена, поэтому спрос упал. Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жильё. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и "припасть", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Скачок цен, по данным Грефа, произошёл в среднем на 17–20% из-за уменьшения объёмов ввода жилья. После создания системы счетов эскроу для накоплений граждан рынок стал прозрачным, но строительные компании не смогли адаптироваться вовремя к этим всем нововведениям, считает глава финансовой организации. "И это привело к тому, что количество вводимых квартир упало", — объясняет он. По словам Грефа, предложение на рынке будет увеличиваться, поскольку сейчас в стране закладывается большее количество жилья.