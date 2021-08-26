ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты в Кабуле

Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за серию взрывов в столице Афганистана, жертвами которых стали десятки человек. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс".

Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Затем последовали ещё несколько взрывов. Захватившее в августе Афганистан движение "Талибан"* заявило о непричастности к этому.