ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты в Кабуле
По предварительным данным, жертвами серии взрывов в столице Афганистана стали более полусотни человек, в том числе американские военные.
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за серию взрывов в столице Афганистана, жертвами которых стали десятки человек. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс".
"Исламское государство заявляет о взрыве бомбы в аэропорту Кабула", – пишет агентство в своем микроблоге в "Твиттере"
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Затем последовали ещё несколько взрывов. Захватившее в августе Афганистан движение "Талибан"* заявило о непричастности к этому.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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