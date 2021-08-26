Стали известны противопоказания к новой российской вакцине "Эпиваккорона-Н"
Её также требуется вводить дважды, перерыв между прививками должен составлять 21 день.
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Противопоказанием к применению новой российской вакцины "Эпиваккорона-Н" является в том числе гиперчувствительность к её компонентам. Об этом говорится в инструкции к препарату.
Уточняется, что срок хранения препарата шесть месяцев при температуре 2–8 градусов тепла. Он вводится людям от 18 до 60 лет. Выработка иммунного ответа происходит после двукратного введения препарата, а интервал между прививками должен составлять 21 день.
"Вакцины вводят двукратно внутримышечно с интервалом не менее 14–21 дня в дозе 0,5 мл в верхнюю часть наружной поверхности плеча — в область дельтовидной мышцы. Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению протективной эффективности не проводились", — сказано в документе.
Противопоказаниями кроме гиперчувствительности к компонентам препарата являются также тяжёлые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальные осложнения на предыдущее введение вакцины, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания.
При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения вакцинация проводится не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При тяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.
Ранее в центре "Вектор" рассказали об отличиях новой вакцины "Эпиваккорона-Н". Одно из них — форма выпуска. В шприц-дозах доставка до отдалённых территорий будет надёжнее. Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор подтвердил эффективность препарата против мутаций ковида, в том числе против штаммов "дельта" и "дельта плюс".
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