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Стали известны противопоказания к новой российской вакцине "Эпиваккорона-Н"

Её также требуется вводить дважды, перерыв между прививками должен составлять 21 день.

26 августа, 19:28
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Противопоказанием к применению новой российской вакцины "Эпиваккорона-Н" является в том числе гиперчувствительность к её компонентам. Об этом говорится в инструкции к препарату.

Уточняется, что срок хранения препарата шесть месяцев при температуре 2–8 градусов тепла. Он вводится людям от 18 до 60 лет. Выработка иммунного ответа происходит после двукратного введения препарата, а интервал между прививками должен составлять 21 день.

"Вакцины вводят двукратно внутримышечно с интервалом не менее 14–21 дня в дозе 0,5 мл в верхнюю часть наружной поверхности плеча — в область дельтовидной мышцы. Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению протективной эффективности не проводились", — сказано в документе.

Противопоказаниями кроме гиперчувствительности к компонентам препарата являются также тяжёлые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальные осложнения на предыдущее введение вакцины, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания.

При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения вакцинация проводится не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При тяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Директор центра "Вектор" объяснил необходимость разработки вакцины "Эпиваккорона-Н"

Директор центра "Вектор" объяснил необходимость разработки вакцины "Эпиваккорона-Н"

Ранее в центре "Вектор" рассказали об отличиях новой вакцины "Эпиваккорона-Н". Одно из них — форма выпуска. В шприц-дозах доставка до отдалённых территорий будет надёжнее. Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор подтвердил эффективность препарата против мутаций ковида, в том числе против штаммов "дельта" и "дельта плюс".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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