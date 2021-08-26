В Словакии после прививки от ковида умерло четыре человека
Два смертельных случая связаны с вакцинацией британо-шведским препаратом AstraZeneca, по одному — с американскими Moderna и Pfizer/BioNTech. Причём больше всего жалоб было на последнюю вакцину.
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В Словакии среди более восьми тысяч случаев побочных явлений, связанных с антиковидными прививками, было зафиксировано четыре летальных исхода. Такие данные приводятся в сообщении Государственного института по контролю лекарств.
"В связи с вакцинацией против коронавируса институт зарегистрировал 8286 сообщений о предполагаемых побочных явлениях, из которых 890 носят серьёзный характер, в том числе зафиксированы четыре смертельных случая", — цитирует РИА "Новости" выдержку из документа.
Уточняется, что два смертельных случая связаны с вакцинацией британо-шведской разработкой AstraZeneca и по одному — с американскими препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. В общей сложности по последней вакцине поступило 472 сообщения о серьёзных побочках. В частности, люди жаловались на гипертонию, инсульты, инфаркты и артрит.
После прививки вакциной Moderna было зафиксировано 89 жалоб от привившихся — на временный паралич, тромбозы, потерю сознания, инсульты и тромбоэмболию лёгочной артерии. Также сообщается, что было получено 249 жалоб после препарата AstraZeneca. Наиболее распространёнными побочками люди называли кратковременную потерю сознания, тромбоз, парез лицевого нерва, инсульт, инфаркт миокарда, гипертонический криз, а у лечившихся от эпилепсии пациентов стали появляться припадки.
Ранее Лайф рассказывал, что украинец скоропостижно умер после прививки вакциной от Pfizer. Смерть наступила в течение четырёх часов. Привитые из того же флакона другие пять человек чувствуют себя удовлетворительно.
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