В отдалённом сибирском посёлке фельдшер в одиночку спасала от ковида экипаж теплохода

На севере Красноярского края фельдшер в одиночку спасала от CoViD-19 экипаж судна численностью 15 человек. Изначально признаки респираторного заболевания, предположительно коронавируса, были выявлены у пяти человек. Спустя время заразились практически все моряки. За их лечение взялась местный фельдшер — 25-летняя Алёна Ковалевская, сообщает издание NGS24.ru.

Отмечается, что 1 августа судно пришвартовалось в посёлке Воронцово. Девушка регулярно проверяла состояние здоровья экипажа. 3 августа стало плохо 60-летнему моряку: у него упала сатурация до критических отметок. Тогда Ковалевская вызвала санавиацию из Норильска, чтобы пациента госпитализировали. В период ожидания вертолёта девушка использовала все кислородные баллоны для поддерживания достаточного уровня кислорода в крови мужчины. Сообщается, что спустя несколько дней плохо стало двум коллегам госпитализированного, они также были отправлены в Норильск. Остальным же девушка оказывала помощь на месте. Ковалевская ухаживала за моряками до 13 августа. Когда же стало лучше, экипаж закончил свою работу в порту и отправился обратно.

Отметим, что Воронцово находится в 2390 километрах от Красноярска и 278 километрах от Диксона, в устье Енисея. Там нет хорошей мобильной связи и интернета, туда можно добраться только по воде или по воздуху. Алёна Ковалевская приехала работать в посёлок сразу же после окончания медицинского колледжа. Другого медперсонала в посёлке нет. Позднее Министерство здравоохранения Красноярского края выразило благодарность девушке за её труд и профессионализм.