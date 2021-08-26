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По праву медвежий регион: В Ленобласти насчитали свыше трёх тысяч косолапых

В местном заповеднике Потапычи оставляют следы на "чесальном дереве", чтобы заявить о своих правах.

26 августа, 17:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ленинградская область по праву может считаться медвежьим регионом, поскольку там обитает более трёх тысяч косолапых. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что в Нижне-Свирском заповеднике даже есть "чесальное дерево". Исходя из названия, можно понять, что лесные обитатели приходят к нему, чтобы почесаться. Таким образом медведи оставляют специальные пахучие метки, заявляя свои права на территорию.

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Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полицейский застрелил медведя на территории школы. Изначально, когда животное вышло к людям, его вернули в естественную среду обитания, однако Потапыч нагрянул вновь.

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Гуляющий по улицам медведь перепугал жителей российского города

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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