По праву медвежий регион: В Ленобласти насчитали свыше трёх тысяч косолапых
В местном заповеднике Потапычи оставляют следы на "чесальном дереве", чтобы заявить о своих правах.
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Ленинградская область по праву может считаться медвежьим регионом, поскольку там обитает более трёх тысяч косолапых. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Отмечается, что в Нижне-Свирском заповеднике даже есть "чесальное дерево". Исходя из названия, можно понять, что лесные обитатели приходят к нему, чтобы почесаться. Таким образом медведи оставляют специальные пахучие метки, заявляя свои права на территорию.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полицейский застрелил медведя на территории школы. Изначально, когда животное вышло к людям, его вернули в естественную среду обитания, однако Потапыч нагрянул вновь.
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