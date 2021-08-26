Ленинградская область по праву может считаться медвежьим регионом, поскольку там обитает более трёх тысяч косолапых. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что в Нижне-Свирском заповеднике даже есть "чесальное дерево". Исходя из названия, можно понять, что лесные обитатели приходят к нему, чтобы почесаться. Таким образом медведи оставляют специальные пахучие метки, заявляя свои права на территорию.