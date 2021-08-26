Пентагон подтвердил гибель американских военнослужащих при терактах в Кабуле

Как минимум четверо американских военнослужащих погибли в результате терактов у аэропорта Кабула. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Информацию о жертвах среди военных США подтвердили в Пентагоне.

По данным WSJ, американский посол в Афганистане сообщил сотрудникам дипмиссии, что при взрывах погибли четыре морских пехотинца. Также стало известно, что по меньшей мере трое военнослужащих получили различные ранения. Причём, как утверждает собеседник газеты, два взрыва прогремели в толпе афганцев, которые пытались проникнуть в аэропорт.

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