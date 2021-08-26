Пентагон подтвердил гибель американских военнослужащих при терактах в Кабуле
Также сообщается, что по меньшей мере три гражданина США из числа военных получили ранения различной степени тяжести.
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Как минимум четверо американских военнослужащих погибли в результате терактов у аэропорта Кабула. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Информацию о жертвах среди военных США подтвердили в Пентагоне.
По данным WSJ, американский посол в Афганистане сообщил сотрудникам дипмиссии, что при взрывах погибли четыре морских пехотинца. Также стало известно, что по меньшей мере трое военнослужащих получили различные ранения. Причём, как утверждает собеседник газеты, два взрыва прогремели в толпе афганцев, которые пытались проникнуть в аэропорт.
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.
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