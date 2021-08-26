Томас Тухель стал лучшим тренером прошлого сезона в Лиге чемпионов
По ходу прошлого сезона он руководил ПСЖ, однако был уволен оттуда и отправился в Англию.
Фото © Getty Images / Darren Walsh / Chelsea FC
Немецкий наставник "Челси" Томас Тухель стал лучшим тренером Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона.
Именно с ним "аристократы" сумели победить в Лиге чемпионов. При этом по ходу сезона Тухель возглавлял ПСЖ, однако был уволен из клуба и отправился в Лондон.
Добавим, что для "Челси" это третий приз по ходу сегодняшнего награждения лучших. До этого свои призы забрали вратарь Эдуар Менди и полузащитник Н'Голо Канте.
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