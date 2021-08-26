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Томас Тухель стал лучшим тренером прошлого сезона в Лиге чемпионов

По ходу прошлого сезона он руководил ПСЖ, однако был уволен оттуда и отправился в Англию.

26 августа, 17:26
<p>Фото © Getty Images / Darren Walsh / Chelsea FC </p>

Фото © Getty Images / Darren Walsh / Chelsea FC

Немецкий наставник "Челси" Томас Тухель стал лучшим тренером Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона.

Именно с ним "аристократы" сумели победить в Лиге чемпионов. При этом по ходу сезона Тухель возглавлял ПСЖ, однако был уволен из клуба и отправился в Лондон.

Француз Канте признан лучшим полузащитником прошлого сезона Лиги чемпионов

Француз Канте признан лучшим полузащитником прошлого сезона Лиги чемпионов

Добавим, что для "Челси" это третий приз по ходу сегодняшнего награждения лучших. До этого свои призы забрали вратарь Эдуар Менди и полузащитник Н'Голо Канте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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