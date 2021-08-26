Будет тяжело: "Зенит" сыграет с "Челси", "Ювентусом" и "Мальмё" в группе Лиги чемпионов
Решающий матч главного клубного турнира Старого Света примет Санкт-Петербург.
Петербургский "Зенит" узнал своих соперников по групповому этапу предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.
Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов 2021/2022
Группа А: "Манчестер Сити" (Англия), ПСЖ (Франция), "Лейпциг" (Германия), "Брюгге" (Бельгия)
Группа B: "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Порту" (Португалия), "Милан" (Италия)
Группа C: "Спортинг" (Португалия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Аякс" (Нидерланды), "Бешикташ" (Турция)
Группа D: "Интер" (Италия), "Реал" (Испания), "Шахтёр" (Украина), "Шериф" (Молдавия)
Группа E: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Динамо" (Киев, Украина)
Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария)
Группа G: "Лилль" (Франция), "Севилья" (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Вольфсбург" (Германия)
Группа H: "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Зенит" (Россия), "Мальмё" (Швеция)
Напомним, от России в Лиге чемпионов выступит только "Зенит". Ещё два клуба — "Спартак" и "Локомотив" — отправятся играть в групповой этап Лиги Европы. Добавим, что решающий матч турнира пройдёт именно в Санкт-Петербурге.
Комментариев: 0