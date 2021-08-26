Напомним, от России в Лиге чемпионов выступит только "Зенит". Ещё два клуба — "Спартак" и "Локомотив" — отправятся играть в групповой этап Лиги Европы. Добавим, что решающий матч турнира пройдёт именно в Санкт-Петербурге.