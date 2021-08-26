Суперзвезда из "Боруссии" Холанд стал лучшим нападающим прошлой Лиги чемпионов

В своём видеообращении он заявил, что для него это большая честь получить столь значительную награду. Также он поблагодарил всех партнёров по команде и тех, кто голосовал за него. Добавим, что у девушек аналогичную награду забрала лучший бомбардир чемпионата Испании Дженнифер Эрмосо из "Барселоны".