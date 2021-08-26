НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суперзвезда из "Боруссии" Холанд стал лучшим нападающим прошлой Лиги чемпионов

У девушек аналогичную награду забрала лучший бомбардир чемпионата Испании Дженнифер Эрмосо из "Барселоны".

26 августа, 17:15
<p>Фото © Getty Images/Harry Langer/DeFodi Images</p>

Фото © Getty Images/Harry Langer/DeFodi Images

Молодая суперзвезда "Боруссии" из Дортмунда Эрлинг Холанд стал лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона.

В своём видеообращении он заявил, что для него это большая честь получить столь значительную награду. Также он поблагодарил всех партнёров по команде и тех, кто голосовал за него. Добавим, что у девушек аналогичную награду забрала лучший бомбардир чемпионата Испании Дженнифер Эрмосо из "Барселоны".

Француз Канте признан лучшим полузащитником прошлого сезона Лиги чемпионов

Француз Канте признан лучшим полузащитником прошлого сезона Лиги чемпионов

До этого стали известны лучшие вратари, защитник и полузащитник. Награды забрали Эдуар Менди из "Челси", Рубен Диаш из "Манчестер Сити" и одноклубник Менди — Н'Голо Канте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лучший бомбардир Лиги чемпионов Холанд принёс "Боруссии" крупную победу на старте бундеслиги

14 августа, 18:35

Будет тяжело: "Зенит" сыграет с "Челси", "Ювентусом" и "Мальмё" в группе Лиги Чемпионов

сегодня в 17:15

Француз Канте признан лучшим полузащитником прошлого сезона Лиги чемпионов

сегодня в 16:59

Российские предприниматели пожаловались на слишком дешёвый белорусский сыр

сегодня в 17:10

"Талибан" решительно осудил теракт в Кабуле и пообещал найти виновных

сегодня в 17:03

Новости партнеров

Layer 1