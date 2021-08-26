Суперзвезда из "Боруссии" Холанд стал лучшим нападающим прошлой Лиги чемпионов
У девушек аналогичную награду забрала лучший бомбардир чемпионата Испании Дженнифер Эрмосо из "Барселоны".
Фото © Getty Images/Harry Langer/DeFodi Images
Молодая суперзвезда "Боруссии" из Дортмунда Эрлинг Холанд стал лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона.
В своём видеообращении он заявил, что для него это большая честь получить столь значительную награду. Также он поблагодарил всех партнёров по команде и тех, кто голосовал за него. Добавим, что у девушек аналогичную награду забрала лучший бомбардир чемпионата Испании Дженнифер Эрмосо из "Барселоны".
До этого стали известны лучшие вратари, защитник и полузащитник. Награды забрали Эдуар Менди из "Челси", Рубен Диаш из "Манчестер Сити" и одноклубник Менди — Н'Голо Канте.
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