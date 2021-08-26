Booking оштрафован ФАС на 1,3 миллиарда рублей за доминирующее положение в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила штраф на компанию Booking.com в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

"Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов)", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что компания навязывала "гостиницам, отелям и хостелам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей". В частности, уточняется, что дома для временного проживания не могут установить в других каналах продаж цену ниже заявленной на Booking. Ведомством установлено, что подобные действия ущемляют интересы самих гостиниц и приводят к ограничению конкуренции на российском рынке.

Однако компания Booking.com планирует обжаловать штраф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора. В пресс-службе сервиса сообщили, что паритет цен важен, особенно в нынешних обстоятельствах, когда сфера туризма оказывает огромное влияние на сам Booking, а также его партнёров и отрасль в целом. Отмечается, что в настоящий момент агрегатор ждёт результатов апелляции на решение ФАС.

"Мы разочарованы сегодняшним решением Федеральной антимонопольной службы. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твёрдо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали", — говорится в сообщении.