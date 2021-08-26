Дети-сироты — финалисты проекта ОНФ "Взлётная полоса" — поступили в вузы

Благодаря проекту Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Взлётная полоса" в высшие и средние учебные заведения смогли поступить 95 детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Отмечается, что было подано 450 заявок на участие в программе. Суть проекта заключается в создании системы возможностей на дистанционном уровне, которая позволяет талантливым воспитанникам детских домов развивать свои умения и навыки и быть конкурентоспособными при поступлении в вузы.

"ОНФ выявил, что среди выпускников школ детей-сирот поступают в вузы всего один процент от 22 тысяч. Кому-то не хватает мотивации для поступления, кому-то не хватает знаний, кому-то не хватает просто материальных возможностей, чтобы получить дополнительные занятия. Мы захотели сделать этот проект. С финалистами занимались участники и победители других программ АНО "Россия — страна возможностей", — сказал Комиссаров.

Он также уточнил, что в роли наставников выступили участники конкурса "Лидеры России", а также кураторы из мастерской управления "Сенеж". В проекте приняло участие 11 пилотных регионов, 33 организации, восемь федеральных и 15 региональных вузов. Отмечается, что ребята изучали обществознание, русский язык и математику и иные дисциплины.

"Образовательный этап проекта длился 17 недель. Работали в нём 24 преподавателя, прошло 160 занятий по 10 дисциплинам. <...> Зачастую детям не хватает мотивации, подсказки, совета старшего товарища. Этот проект себя оправдал. Уверен, что в следующие годы таких ребят станет больше", — отметил Комиссаров.