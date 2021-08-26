Российские предприниматели пожаловались на слишком дешёвый белорусский сыр

Отечественные производители всерьёз встревожены ростом поставок дешёвого сыра из Белоруссии. Из-за того, что цена на продукт, произведённый в соседней республике, на треть меньше, на складах у российских предпринимателей скопились непроданные запасы.

Как пишет РБК, ссылаясь на рейтинг крупнейших молочных компаний Белоруссии, запасы российского сыра на складах в этом году выросли аж на 24% и достигли 47 тысяч тонн. При этом только за первое полугодие Минск увеличил поставки своей продукции в Москву на 19%, до 145 тысяч тонн. Причём сыры, по подсчётам аналитиков, гораздо дешевле российских.

В среднем белорусские сыры дешевле российских на 38%. По словам гендиректора "Союзмолока" Артёма Белова, это объясняется госрегулированием цен на сырое молоко в Белоруссии, там оно на четверть дешевле, чем в РФ. Вместе с тем, как указал эксперт, формированию стоимости также способствует гибкая ценовая политика, которая объясняется доходами от поставок сыворотки в Китай.