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Российские предприниматели пожаловались на слишком дешёвый белорусский сыр

Отечественные производители не могут распродать свою продукцию, поскольку товары конкурентов из соседней республики более популярны на рынке из-за низкой стоимости.

26 августа, 17:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Отечественные производители всерьёз встревожены ростом поставок дешёвого сыра из Белоруссии. Из-за того, что цена на продукт, произведённый в соседней республике, на треть меньше, на складах у российских предпринимателей скопились непроданные запасы.

Как пишет РБК, ссылаясь на рейтинг крупнейших молочных компаний Белоруссии, запасы российского сыра на складах в этом году выросли аж на 24% и достигли 47 тысяч тонн. При этом только за первое полугодие Минск увеличил поставки своей продукции в Москву на 19%, до 145 тысяч тонн. Причём сыры, по подсчётам аналитиков, гораздо дешевле российских.

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В среднем белорусские сыры дешевле российских на 38%. По словам гендиректора "Союзмолока" Артёма Белова, это объясняется госрегулированием цен на сырое молоко в Белоруссии, там оно на четверть дешевле, чем в РФ. Вместе с тем, как указал эксперт, формированию стоимости также способствует гибкая ценовая политика, которая объясняется доходами от поставок сыворотки в Китай.

Ранее сообщалось, что производители молочной продукции предупредили о росте цен к осени. Отмечается, что за последний год серьёзно выросли цены на почти все ресурсы для производства молочной продукции. От сырья, кормов (80%) и удобрений до упаковки (20–40%), топлива и электроэнергии. Производители будут стараться компенсировать увеличившиеся затраты.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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