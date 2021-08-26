Ужас продолжается: "Спартак" проиграл "Сочи" в домашнем матче РПЛ
По ходу матча болельщики призывали владельца красно-белых Леонида Федуна покинуть клуб.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" потерпел очередное поражение в чемпионате России по футболу, уступив дома "Сочи" со счётом 1:2.
За первые 45 минут команды не нанесли ни одного удара в створ ворот друг друга. Однако после перерыва пошёл куда более весёлый футбол. Сначала Роман Зобнин открыл счёт, но через шесть минут Максим Барсов восстановил равновесие, а после Артур Юсупов принёс победу подшефным Владимира Федотова.
Отметим, что это поражение может существенно ухудшить положение дел для Руя Витории в "Спартаке". Кроме того, по ходу встречи болельщики красно-белых заряжали оскорбительные кричалки в адрес владельца клуба Леонида Федуна, призывая его уйти из "Спартака".
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