Московский "Спартак" потерпел очередное поражение в чемпионате России по футболу, уступив дома "Сочи" со счётом 1:2.

За первые 45 минут команды не нанесли ни одного удара в створ ворот друг друга. Однако после перерыва пошёл куда более весёлый футбол. Сначала Роман Зобнин открыл счёт, но через шесть минут Максим Барсов восстановил равновесие, а после Артур Юсупов принёс победу подшефным Владимира Федотова.