Победитель Евро-2020 Жоржиньо стал лучшим игроком прошлой Лиги чемпионов

Сам итальянец поблагодарил всех, кто был причастен к этому успеху, и подчеркнул, что это для него стало неожиданностью. Стоит отметить, что для Жоржиньо это получилось крайне удачное лето, ведь ранее он стал победителем Евро-2020 в составе сборной Италии.