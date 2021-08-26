Победитель Евро-2020 Жоржиньо стал лучшим игроком прошлой Лиги чемпионов
Для "Челси" это стала четвёртая награда за сегодняшний вечер.
Фото © ТАСС / Fabio Ferrari
Игрок "Челси" и сборной Италии Жоржиньо стал лучшим футболистом Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона.
Сам итальянец поблагодарил всех, кто был причастен к этому успеху, и подчеркнул, что это для него стало неожиданностью. Стоит отметить, что для Жоржиньо это получилось крайне удачное лето, ведь ранее он стал победителем Евро-2020 в составе сборной Италии.
Для "Челси" это стала четвёртая награда за сегодняшний вечер. Ранее свои призы получили вратарь Эдуар Менди, полузащитник Н'Голо Канте и тренер лондонского клуба Томас Тухель.
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