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Победитель Евро-2020 Жоржиньо стал лучшим игроком прошлой Лиги чемпионов

Для "Челси" это стала четвёртая награда за сегодняшний вечер.

26 августа, 17:32
<p>Фото © ТАСС / Fabio Ferrari</p>

Фото © ТАСС / Fabio Ferrari

Игрок "Челси" и сборной Италии Жоржиньо стал лучшим футболистом Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона.

Сам итальянец поблагодарил всех, кто был причастен к этому успеху, и подчеркнул, что это для него стало неожиданностью. Стоит отметить, что для Жоржиньо это получилось крайне удачное лето, ведь ранее он стал победителем Евро-2020 в составе сборной Италии.

Будет тяжело: "Зенит" сыграет с "Челси", "Ювентусом" и "Мальмё" в группе Лиги чемпионов

Будет тяжело: "Зенит" сыграет с "Челси", "Ювентусом" и "Мальмё" в группе Лиги чемпионов

Для "Челси" это стала четвёртая награда за сегодняшний вечер. Ранее свои призы получили вратарь Эдуар Менди, полузащитник Н'Голо Канте и тренер лондонского клуба Томас Тухель.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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