"Ахмат" вырвал победу в матче с "Арсеналом" за секунду до конца матча

Грозненский "Ахмат" в родных стенах обыграл тульский "Арсенал" — 2:1 — в рамках шестого тура РПЛ.

Счёт в матче открыл Конате после достаточно странного действия в исполнении Бериши. Защитники "Арсенала" попытались выбить мяч в аут из-за травмы одного из игроков, однако албанец догнал его у самой боковой линии, протащил дальше и выкатил на ногу Конате, который открыл счёт.

Однако через несколько минут Степанов счёт сравнял. Развязка встречи наступила в самом её конце, когда Коновалов на пятой добавленной минуте принёс хозяевам важнейшую победу.