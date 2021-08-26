"Ахмат" вырвал победу в матче с "Арсеналом" за секунду до конца матча
Грозненцы после шести туров располагаются в середине таблицы, тогда как туляки в опасной зоне.
Фото © VK / ПФК "Арсенал" Тула
Грозненский "Ахмат" в родных стенах обыграл тульский "Арсенал" — 2:1 — в рамках шестого тура РПЛ.
Счёт в матче открыл Конате после достаточно странного действия в исполнении Бериши. Защитники "Арсенала" попытались выбить мяч в аут из-за травмы одного из игроков, однако албанец догнал его у самой боковой линии, протащил дальше и выкатил на ногу Конате, который открыл счёт.
Однако через несколько минут Степанов счёт сравнял. Развязка встречи наступила в самом её конце, когда Коновалов на пятой добавленной минуте принёс хозяевам важнейшую победу.
Благодаря этому результату "Ахмат" смог расположиться на промежуточном седьмом месте, имея в активе 9 очков. "Арсенал" же расположился в опасной зоне — на 15-м месте с четырьмя баллами.
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