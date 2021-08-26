Сборная России в меньшинстве обыграла Испанию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

По ходу матча наши вели со счётом 3:0 после забитых мячей в исполнении Макарова, Котенёва и Никанорова. Однако сначала Эдуард отыграл один мяч, а затем всё тот же Макаров получил красную за две жёлтые. Испанцы сумели забить ещё один усилиями Антонио. В самом конце матча наша команда лишилась ещё одного игрока: удаление получил Фёдор Земсков. Впрочем, нашим удалось до конца игры забить ещё один: отличился Артур Папоротный.