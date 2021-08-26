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Сборная России в меньшинстве обыграла Испанию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

За выход в главную игру турнира команда Михаила Лихачёва поборется с представителями Швейцарии.

26 августа, 18:51
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по пляжному футболу в тяжелейшем матче обыграла Испанию и вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира. Встреча в "Лужниках" завершилась со счётом 4:2.

По ходу матча наши вели со счётом 3:0 после забитых мячей в исполнении Макарова, Котенёва и Никанорова. Однако сначала Эдуард отыграл один мяч, а затем всё тот же Макаров получил красную за две жёлтые. Испанцы сумели забить ещё один усилиями Антонио. В самом конце матча наша команда лишилась ещё одного игрока: удаление получил Фёдор Земсков. Впрочем, нашим удалось до конца игры забить ещё один: отличился Артур Папоротный.

Сборная России разгромила Японию и вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Сборная России разгромила Японию и вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

В полуфинале наших футболистов ждёт встреча со Швейцарией, которая переиграла Уругвай со счётом 10:1. В другой паре за выход в финал поборются команды Сенегала и Японии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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