"Я не сдамся": Витория сообщил, что не подаст в отставку после поражения от "Сочи"
Красно-белые провалили начало нового сезона, вылетев из ЛЧ и трижды проиграв в чемпионате России.
Фото © ФК "Спартак"
Португальский наставник "Спартака" Руй Витория сообщил журналистам, что не будет подавать в отставку после поражения столичной команды в матче РПЛ против "Сочи".
"Я просто так не сдамся. Я верю в своё дело, такие моменты бывают в жизни. Я не повернусь спиной к этой ситуации. Буду стараться делать лучшее для "Спартака", — сообщил Витория.
Напомним, красно-белые провалили начало нового сезона, вылетев из ЛЧ и трижды проиграв в чемпионате России. Кроме того, за восемь официальных матчей под руководством Витории "Спартак" забил лишь пять мячей.
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