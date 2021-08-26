НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я не сдамся": Витория сообщил, что не подаст в отставку после поражения от "Сочи"

Красно-белые провалили начало нового сезона, вылетев из ЛЧ и трижды проиграв в чемпионате России.

26 августа, 18:30
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Португальский наставник "Спартака" Руй Витория сообщил журналистам, что не будет подавать в отставку после поражения столичной команды в матче РПЛ против "Сочи".

"Я просто так не сдамся. Я верю в своё дело, такие моменты бывают в жизни. Я не повернусь спиной к этой ситуации. Буду стараться делать лучшее для "Спартака", — сообщил Витория.

Ужас продолжается: "Спартак" проиграл "Сочи" в домашнем матче РПЛ

Ужас продолжается: "Спартак" проиграл "Сочи" в домашнем матче РПЛ

Напомним, красно-белые провалили начало нового сезона, вылетев из ЛЧ и трижды проиграв в чемпионате России. Кроме того, за восемь официальных матчей под руководством Витории "Спартак" забил лишь пять мячей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1